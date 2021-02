Mattarella ha deciso: governo del presidente. “Presto incarico per esecutivo di alto profilo”. Renzi ha fatto fallire la maggioranza per le poltrone – la diretta (Di martedì 2 febbraio 2021) Due giorni di tavolo per il programma di governo naufragati all’ultimo. Fumata nera per l’incarico esplorativo di Roberto Fico, che è salito al Quirinale per incontrare Sergio Mattarella. “Allo stato attuale permangono distanze alla luce delle quali non ho registrato l’unanime disponibilità di dare vita ad una maggioranza”, ha detto il presidente della Camera dopo aver incontrato il capo dello Stato. Un faccia a faccia brevissimo, circa 20 minuti, che sancisce il fallimento dell’esplorazione della terza carica dello Stato. Poco prima che Fico salisse al Colle, infatti, Renzi aveva rovesciato ogni possibilità di accordo con un tweet: “Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Due giorni di tavolo per il programma dinaufragati all’ultimo. Fumata nera per l’esplorativo di Roberto Fico, che è salito al Quirinale per incontrare Sergio. “Allo stato attuale permangono distanze alla luce delle quali non ho registrato l’unanime disponibilità di dare vita ad una”, ha detto ildella Camera dopo aver incontrato il capo dello Stato. Un faccia a faccia brevissimo, circa 20 minuti, che sancisce il fallimento dell’esplorazione della terza carica dello Stato. Poco prima che Fico salisse al Colle, infatti,aveva rovesciato ogni possibilità di accordo con un tweet: “Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo ...

