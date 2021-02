Istat | effetto pandemia | nel 2020 il Pil cala meno del previsto

(Di martedì 2 febbraio 2021), dopo un leggero miglioramento nel terzo trimestre, nel quarto trimestre il Pil èto del 6,6% per un totale di 8,8 L’dellasull’economia era inevitabile. Il Prodotto interno lordo non poteva che diminuire. Tuttavia, le previsioni erano più pessimistiche. Era atteso il 9% di calo del Pil, mentre in realtà èto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

'I dati- aggiunge - confermano il deterioramento del quadro economico perdella seconda ondata della pandemia, in Italia come nel resto d'Europa". Per Fracassi, quindi, occorre "...... quello dell'ignoranza (mancanza di conoscenza), ahimè sempre più serpeggiante, è un triste... bhe vi invito a consultare l'ultimo report dell'che fotografa l'andamento della lettura in ...L’effetto della pandemia sull’economia era inevitabile. Il Prodotto interno lordo non poteva che diminuire. Tuttavia, le previsioni erano più pessimistiche. Era atteso il 9% di calo del Pil, mentre in ...Boom di disoccupati: 99mila sono donne. E i licenziamenti sono ancora bloccati... La crisi da Covid ha tirato fuori il peggio dell'Italia. Aggravato lo stato dei conti pubblici, messo sotto pressione ...