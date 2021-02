Inter - Juve dalle 20,45 diretta live: c'è Sanchez con Lautaro, Kulusevski al fianco di Ronaldo (Di martedì 2 febbraio 2021) C'è il derby d'Italia. Valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Stasera scendono in campo Inter e Juventus a San Siro, rivincita dello scontro in campionato dello scorso 17 gennaio quando la ... Leggi su leggo (Di martedì 2 febbraio 2021) C'è il derby d'Italia. Valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Stasera scendono in campontus a San Siro, rivincita dello scontro in campionato dello scorso 17 gennaio quando la ...

juventusfc : ?? «Voglio vedere una squadra consapevole della sua forza» ?? Le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di… - juventusfc : ?? @JuventusTV Vi racconta così quella partita: - juventusfc : Quando il Derby d'Italia è in Coppa... ?? #BlackAndWhiteStories ?? - TheLaz97 : RT @LiveBianconera: ??ATTENZIONE?? Stasera torna il Derby d'Italia tra #Juve e #Inter. Lo commenteremo IN DIRETTA sul nostro canale Youtube… - lamortevito : L'ultimo incrocio in assoluto è datato 2 marzo 2016 e, anche in quel caso, erano le semifinali. L'Inter riuscì a eq… -