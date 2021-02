Infortuni | errori e pochi gol | Sanchez aveva la valigia pronta | stasera può tornare Maravilla

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il buon ingresso in campo nel finale contro il Benevento e l'imbucata per il 4 - 0 di Lukaku hanno detto che sì,c'è. Le valigie erano (quasi) pronte, per qualche ora l'ipotesi Roma è stata ...

Il buon ingresso in campo nel finale contro il Benevento e l'imbucata per il 4 - 0 di Lukaku hanno detto che sì, Sanchez c'è. Le valigie erano (quasi) pronte, per qualche ora l'ipotesi Roma è stata ...Possibile che glisiano sempre dei tecnici? Eppure ne sono arrivati e passati di stampo d'... La stagione si è nutrita di alti e bassi dovuti a, fors'anche al primo passo falso: ...Le ultime vicissitudini, dai rigori di Teramo a quelli di Terni con il Monopoli, passando dalle traverse, dagli errori sotto porta e dagli infortuni che attanagliano alcuni giocatori fondamentali, sta ...Il tecnico rossoblù lamenta la mancanza di freddezza necessaria nei momenti decisivi «anche se il migliore in pista è stato il loro portiere» ...