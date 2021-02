I succhi gastrici della nostra storia

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 2 febbraio 2021) Chissà se il signore napoletano, certamente fratello d’Italia, cui è stata dedicata, in occasione del compleanno, una torta con il volto alla meringa glassata di Mussolini va immaginato al corrente dell’esistenza, nell’Urbe, di un monumento dedicato ufficiosamente proprio al “duce”. In verità, si tratta di un cenotafio destinato a officiare la memoria di Giuseppe Mazzini, lì su un trono repubblicano davanti al paesaggio respighiano del Circo Massimo, di fronte alla facciata in stile barocchetto che innalza la mano di Cicerone verso il cielo… Non sembri questa una digressione impropria, si comprenda semmai che si tratta di premessa necessaria, al netto del nostro sereno antifascismo, per comprendere quanto quel signore napoletano abbia contezza delle opere e dei principi che il volto riportato sulla torta riassume in sé. sono presto detti: tutto avviene durante la “festa di commiato” ...