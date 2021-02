Grande Fratello Vip 5, 36^ Puntata: Proposta Di Matrimonio In Diretta! (Di martedì 2 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5, 36^ Puntata: ancora discussioni tra i vipponi e non mancano provvedimenti disciplinari, incontri tanto attesi e altri colpi di scena. Carlotta è l’eliminata della Puntata ma riceve una sorpresa fantastica dal fidanzato. Le nuove nomination e tutto quello che è successo in questo nuovo appuntamento. Grande Fratello Vip 5, 36^ Puntata: Andrea Zenga incontra Nicolò, Giulia Salemi abbraccia mamma Fariba! Questa Puntata del GF Vip 5 inizia quasi come quella scorsa: Giulia Salemi, Tommaso Zorzi e Dayane Mello vengono lasciati da soli. Giulia ha nominato Carlotta al posto di Tommy e questo ha scatenato nuovamente le polemiche. Ognuno ha detto la sua ma alla fine la Salemi si è ritrovata al fianco solo Pierpaolo Pretelli. Il motivo? In ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 2 febbraio 2021)Vip 5, 36^: ancora discussioni tra i vipponi e non mancano provvedimenti disciplinari, incontri tanto attesi e altri colpi di scena. Carlotta è l’eliminata dellama riceve una sorpresa fantastica dal fidanzato. Le nuove nomination e tutto quello che è successo in questo nuovo appuntamento.Vip 5, 36^: Andrea Zenga incontra Nicolò, Giulia Salemi abbraccia mamma Fariba! Questadel GF Vip 5 inizia quasi come quella scorsa: Giulia Salemi, Tommaso Zorzi e Dayane Mello vengono lasciati da soli. Giulia ha nominato Carlotta al posto di Tommy e questo ha scatenato nuovamente le polemiche. Ognuno ha detto la sua ma alla fine la Salemi si è ritrovata al fianco solo Pierpaolo Pretelli. Il motivo? In ...

trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - GrandeFratello : Una vera e propria forza della natura... Alda in questi primi giorni ha letteralmente infiammato la Casa. Ma, tra p… - gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - gieffepparo : Buongiorno al cesso della casa del Grande Fratello che finalmente senza Carlotta Dell'Isola trova un po' di respiro #gfvip - Framarti37371 : RT @lidiadipaola: 'tu sai qual è la mia curiosità? che cosa avresti fatto in questo grande fratello se non ti fossi messa con Pierpaolo, ch… -