Governo. Franceschini, Renzi, Conte e Di Maio? La Dc se la sognano (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – E' ancora stallo. Al tavolo dell'esploratore, Roberto Fico, il presidente della Camera incaricato dal Capo dello Stato, non si fanno passi avanti. Anzi, più passano le ore più la situazione sembra complicarsi. Nessuno sa che cosa accadrà stasera, quando finirà il tempo concesso per l'esplorazione. Il presidente Mattarella è stato chiaro: la crisi non si può trascinare, il Paese ha bisogno di un governo subito, non domani. Magari servirà un passo indietro per trovare una possibile 'soluzione politica' evitando il Governo del Presidente.

