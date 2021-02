Fabio Fazio annuncia: “Barack Obama ospite a Che tempo che fa” (Di martedì 2 febbraio 2021) Fabio Fazio ha annunciato la partecipazione di Barack Obama a ‘Che tempo che fa’, trasmissione italiana che godrà di un ospite eccezionale. Il conduttore italiano accoglierà dunque il quarantaquattresimo presidente degli Stati Uniti d’America, probabilmente per dialogare sul mandato di Joe Biden, recentemente subentrato a Donald Trump. Fazio ha annunciato il tutto tramite il social network Twitter, ringraziando Obama per aver accettato l’invito a far parte del programma, in vista del 7 febbraio. Il format proposto da Fazio sarà un Q&A, dunque un classico domanda-risposta. Domenica 7 febbraio il 44° Presidente degli Stati Uniti @BarackObama a ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021)hato la partecipazione dia ‘Cheche fa’, trasmissione italiana che godrà di uneccezionale. Il conduttore italiano accoglierà dunque il quarantaquattresimo presidente degli Stati Uniti d’America, probabilmente per dialogare sul mandato di Joe Biden, recentemente subentrato a Donald Trump.hato il tutto tramite il social network Twitter, ringraziandoper aver accettato l’invito a far parte del programma, in vista del 7 febbraio. Il format proposto dasarà un Q&A, dunque un classico domanda-risposta. Domenica 7 febbraio il 44° Presidente degli Stati Uniti @a ...

dubitoditutto : RT @bubinoblog: Barack Obama ospite d'onore, e stavolta si può dire senza esagerare, di Fabio Fazio, domenica sera a Che Tempo Che Fa. Ecco… - Nogrillo1 : RT @marcodemeu: Io non voglio tirare per la giacchetta il Presidente della Repubblica, ma dubito che Mattarella abbia dimenticato che Di Ma… - sfikifiki : Fabio Fazio quanti cazzo di soldi ha - MondoTV241 : 'Che Tempo che fa', Fabio Fazio ospita Barack Obama #fabiofazio #BarackObama - Unf_Tweet : colpaccio di Fabio Fazio per la prossima puntata di #chetempochefa OSPITI INTERNAZIONALI in esclusiva, davvero però -