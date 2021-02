È stato un artigiano italiano ad inventare i libri come li conosciamo oggi (Di martedì 2 febbraio 2021) I libri come li conosciamo oggi sono stati inventati a Venezia durante il Rinascimento da un artigiano italiano. Il suo nome era Aldo Manuzio ed è considerato il primo editore della storia. Inventò per primo anche un logo da imprimere sui libri che pubblicava, la famosa marca tipografica che rappresenta un’ancora con un delfino che le si avvinghia attorno e la scritta AL-DUS. Alla sua storia è dedicato il libro appena pubblicato L’inventore dei libri (Laterza) di Alessandro Marzo Magno. Se i libri venivano già stampati da numerosi tipografi Manuzio è il primo a capire che pubblicare un libro non significava solo stamparlo, ma sceglie cosa pubblicare e come stampare, come creare una veste grafica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Ilisono stati inventati a Venezia durante il Rinascimento da un. Il suo nome era Aldo Manuzio ed è considerato il primo editore della storia. Inventò per primo anche un logo da imprimere suiche pubblicava, la famosa marca tipografica che rappresenta un’ancora con un delfino che le si avvinghia attorno e la scritta AL-DUS. Alla sua storia è dedicato il libro appena pubblicato L’inventore dei(Laterza) di Alessandro Marzo Magno. Se ivenivano già stampati da numerosi tipografi Manuzio è il primo a capire che pubblicare un libro non significava solo stamparlo, ma sceglie cosa pubblicare estampare,creare una veste grafica ...

