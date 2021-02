DIRETTA Inter Juventus diretta tv e video streaming | grande equilibrio

Leggi su chenews

(Di martedì 2 febbraio 2021)dell’incontro travalido per la semifinale d’andata della Coppa Italia. Risultato incerto.(Fonte Instagram)In programma allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, alle ore 20:45, l’incontro valido per le semifinali di andata di Coppa Italia tra. Gara molto equilibrata, con i padroni di casa che arrivano dalla larga vittoria proprio a San Siro contro il Benevento. In panchina Antonio Conte ritroverà ancora una volta la sua ex squadra, che in campionato ha già battuto per 2-0 con gol dell’altro ex di lusso Arturo Vidal. Ospiti che arrivano a questa sfida dopo la vittoria contro la Sampdoria in campionato. Gara estremamente in, in questo momento non è ...