DIRETTA| Fico al Quirinale: "Non c'è volontà di dare vita a maggioranza" (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – Il presidente della Camera Roberto Fico e' salito al Quirinale per riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'esito delle consultazioni con i gruppi. Il tavolo di lavoro convocato per superare le distanze interne alla coalizione che ha sostenuto il governo 'Conte Due' non ha però prodotto nessun risultato. Ora starà al capo dello Stato decidere i prossimi passi della crisi di governo.

