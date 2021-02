Crisi di governo, Fico dopo l’incontro con il presidente Mattarella: “Non ho registrato disponibilità a sostenere una maggioranza” (Di martedì 2 febbraio 2021) Le decisioni del presidente Mattarella dopo la conclusione del mandato esplorativo di Fico. ROMA – Grande attesa per le decisioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la conclusione del mandato esplorativo di Roberto Fico. l’incontro tra il Capo dello Stato e l’inquilino di Montecitorio è durato poco più di mezz’ora. Il presidente della Camera ha comunicato l’esito negativo delle consultazioni. Ora la palla passa ancora una volta al Capo dello Stato. Le dichiarazioni di Fico Al termine dell’incontro il presidente Roberto Fico ha rilasciato una breve dichiarazione alla stampa: “Si conclude oggi il mandato esplorativo che ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 febbraio 2021) Le decisioni della conclusione del mandato esplorativo di. ROMA – Grande attesa per le decisioni deldella Repubblica, Sergiola conclusione del mandato esplorativo di Robertotra il Capo dello Stato e l’inquilino di Montecitorio è durato poco più di mezz’ora. Ildella Camera ha comunicato l’esito negativo delle consultazioni. Ora la palla passa ancora una volta al Capo dello Stato. Le dichiarazioni diAl termine delilRobertoha rilasciato una breve dichiarazione alla stampa: “Si conclude oggi il mandato esplorativo che ...

