Coronavirus | Troncone Adr | in test su voli Usa solo 5 positivi 0 | 13%

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. -(Adnkronos) - Neiprevisti dal protocollo anti-Covid per idiretti agli Stati Uniti, avviato agli inizi di dicembre a Fiumicino da Aeroporti di Roma "su circa 4000 passeggeri abbiamo riscontrato il 99,87% di negativi": i controlli "fatti anche all'arrivo hanno permesso di identificare5 passeggeri davvero" pari a una percentuale dello 0,13% "che significa una presenza del virus vicina allo zero". Lo ha rivelato l'Ad di ADR, Marco, nel suo intervento a un confronto online 'Covid-ed flights - The way forward'. Insomma, ha aggiunto, "possiamo dire che 'le rotte conCovid sono corridoi 'puliti'" dal punto di vista dei contagi e "questo si rivela un 'corridoio' per permettere di viaggiare anche verso realtà ...