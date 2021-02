Coppia morta in montagna davanti alla figlia di 5 anni, raccolta fondi per la bimba rimasta sola (Di martedì 2 febbraio 2021) Una raccolta fondi per aiutare Martina , la figlia di Valeria Coletta, 35 anni, e Fabrizio Martino Marchi, 40 anni, morti in montagna, sulla Presolana, in provincia di Brescia, dopo essere caduti in ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 2 febbraio 2021) Unaper aiutare Martina , ladi Valeria Coletta, 35, e Fabrizio Martino Marchi, 40, morti in, sulla Prena, in provincia di Brescia, dopo essere caduti in ...

leggoit : Coppia morta in montagna davanti alla figlia, una raccolta fondi per la bimba di 5 anni: «Aiutiamo Martina». Raccol… - effepus : RT @Apndp: Penso alla coppia morta in montagna davanti a figlia di 5 a. La moglie scivola il marito cerca di trattenerla precipitano in un… - marziavergani : RT @Apndp: Penso alla coppia morta in montagna davanti a figlia di 5 a. La moglie scivola il marito cerca di trattenerla precipitano in un… - aboutrosegold : RT @Ale_Mr4: Dayane che chiede a Giulia che ne sarebbe stato del suo percorso senza la coppia con Pierpaolo e l'amicizia con Tommaso. SONO… - Ale_Mr4 : Dayane che chiede a Giulia che ne sarebbe stato del suo percorso senza la coppia con Pierpaolo e l'amicizia con Tom… -