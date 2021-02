Clubhouse non funziona, il nuovo social network down: ecco cosa sta succedendo (Di martedì 2 febbraio 2021) Clubhouse down, la nuova piattaforma social non funziona. Oggi pomeriggio, martedì 2 febbraio 2021, il social basato sulla voce è andato offline. Nel momento in cui scriviamo l’articolo risulta impossibile collegarsi all’applicazione esclusiva per iOS, probabilmente a causa di un sovraccarico dei server. Già nei giorni scorsi l’app Clubhouse ha registrato malfunzionamenti, il boom del servizio ha colto di sorpresa anche gli sviluppatori che non si aspettavano tutti questi utenti in così poco tempo. A rendere l’app ancora più famosa è stata nei giorni scorsi il numero uno di Tesla Elon Musk che in una serie di tweet ha invitato tutti i suoi fan ad iscriversi all’applicazione del momento. Clubhouse down oggi 2 febbraio 2021 Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021), la nuova piattaformanon. Oggi pomeriggio, martedì 2 febbraio 2021, ilbasato sulla voce è andato offline. Nel momento in cui scriviamo l’articolo risulta impossibile collegarsi all’applicazione esclusiva per iOS, probabilmente a causa di un sovraccarico dei server. Già nei giorni scorsi l’appha registrato malmenti, il boom del servizio ha colto di sorpresa anche gli sviluppatori che non si aspettavano tutti questi utenti in così poco tempo. A rendere l’app ancora più famosa è stata nei giorni scorsi il numero uno di Tesla Elon Musk che in una serie di tweet ha invitato tutti i suoi fan ad iscriversi all’applicazione del momento.oggi 2 febbraio 2021 Il ...

