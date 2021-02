Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro vanno a convivere a Roma (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo un anno d’amore, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro vanno a convivere insieme e per il momento sono alle prese con gli scatoloni del trasloco Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno deciso di fare un passo importante nel loro rapporto. La coppia ha deciso di andare a convivere insieme a Roma e sono alle prese con il trasloco. I due che si sono conosciuti un anno fa nella casa del Grande Fratello Vip, sono innamoratissimi più che mai e si sentono pronti per condividere lo stesso tetto. Amati e superseguiti dalle loro rispettive communities, rispetto ai primi tempi, Clizia e Paolo cercano di mostrare meno la loro vita insieme, chiarendo sin da subito ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo un anno d’amore,insieme e per il momento sono alle prese con gli scatoloni del traslocohanno deciso di fare un passo importante nel loro rapporto. La coppia ha deciso di andare ainsieme ae sono alle prese con il trasloco. I due che si sono conosciuti un anno fa nella casa del Grande Fratello Vip, sono innamoratissimi più che mai e si sentono pronti per condividere lo stesso tetto. Amati e superseguiti dalle loro rispettive communities, rispetto ai primi tempi,cercano di mostrare meno la loro vita insieme, chiarendo sin da subito ...

