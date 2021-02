Barcellona, Koeman: “Messi? Sta rispondendo sul campo, certe notizie uniscono il gruppo” (Di martedì 2 febbraio 2021) L'allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha parlato in presentazione alla partita di domani contro il Granada, tornando sul tema legato al contratto di Messi: "La squadra e Leo hanno risposto nel modo che a me piace, stiamo cercando di mettere da parte le chiacchiere della stampa e ci concentriamo sul calcio giocato. Sono molto contento di come stiamo lavorando. Sappiamo che se riusciamo a vincere le partite il clima si rasserena e lavoriamo tutti più tranquilli. Il contratto di Messi? Quando escono certe notizie non è detto che facciano male, possono anche unire ulteriormente lo spogliatoio".caption id="attachment 1087879" align="alignnone" width="4500" Messi (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 2 febbraio 2021) L'allenatore delRonaldha parlato in presentazione alla partita di domani contro il Granada, tornando sul tema legato al contratto di: "La squadra e Leo hanno risposto nel modo che a me piace, stiamo cercando di mettere da parte le chiacchiere della stampa e ci concentriamo sul calcio giocato. Sono molto contento di come stiamo lavorando. Sappiamo che se riusciamo a vincere le partite il clima si rasserena e lavoriamo tutti più tranquilli. Il contratto di? Quando escononon è detto che facciano male, possono anche unire ulteriormente lo spogliatoio".caption id="attachment 1087879" align="alignnone" width="4500"(getty images)/caption ITA Sport Press.

