Assalto a due portavalori sulla statale Bradanica (Di martedì 2 febbraio 2021) Due furgoni portavalori sono stati attaccati da un commando armato che ha bloccato loro la strada E' successo stamane, lungo la strada statale di Bradanica che collega Candela e Foggia: un commando armato ha bloccato la strada a due veicoli della Cosmopol. I rapinatori sono riusciti a sottrarre le pistole dei vigilanti ed hanno posto L'articolo proviene da YesLife.it.

