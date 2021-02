Allegri-Roma? L'agente fa chiarezza: "Contatti con i giallorossi? Vi spiego come stanno le cose" (Di martedì 2 febbraio 2021) L'avvocato che cura gli interessi dell'ex tecnico bianconero ha parlato della possibile avventura alla Roma. Leggi su 90min (Di martedì 2 febbraio 2021) L'avvocato che cura gli interessi dell'ex tecnico bianconero ha parlato della possibile avventura alla

TuttoMercatoWeb : ESCLUSIVA TMW - Branchini: 'Roma-Allegri, pura fantasia. Nessun contatto col club' - Claudio_Clouds : @NinnyDomain Non c'entra il voler spingere Allegri quanto affossare la Roma... - Notiziedi_it : Allegri-Roma? L’agente fa chiarezza: “Contatti con i giallorossi? Vi spiego come stanno le cose” - TUTTOJUVE_COM : Giordano a TMW Radio: 'Allegri-Roma? Ora no, ma senza Champions possibile' - sscalcionapoli1 : ADL avrebbe voluto convincere Allegri: Max attratto dalla Roma e con un ingaggio fuori portata del Napoli… -