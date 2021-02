(Di martedì 2 febbraio 2021) Il 2di trentuno anni faDe, viene freddato anei pressi di Campo de’ Fiori., 2Deviene attirato in una trappola e freddato a pochi passi da Campo de’ Fiori. L’assassinio di Renatino chiude di fatto il capitolo, iniziato nella seconda metà degli Anni ’70., gli antefatti alDopo ...

news_mondo_h24 : 2 febbraio 1990, Enrico De Pedis, boss della Banda della Magliana, assassinato a Roma - sulsitodisimone : 2 Febbraio 1990 - Viene ucciso a Roma il boss della Banda della Magliana Enrico De Pedis - Trippio_Quappio : Qui è il 1 febbraio del 1990. Pochi minuti dopo questa foto, strappando il cavo dalla cornetta e portandomela in c… - maresca_franco : PREMIO ROBERTO MORRIONE, PROROGATO AL 7 FEBBRAIO IL TERMINE PER L'INVIO DEI PROGETTI Possono partecipare i nati dop… -

