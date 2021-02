Zero diritti, ferie, compensazioni. Tentativi mutualistici contro le big tech (Di martedì 2 febbraio 2021) La gig economy è di nuovo sotto i riflettori per le recenti tragedie che hanno coinvolto alcuni lavoratori in Cina. In particolar modo è il colosso di consegna del cibo Ele.me, di proprietà di Alibaba Group Holding, a essere al centro dell’attenzione pubblica da fine dicembre, dopo che nel giro di due settimane un rider è morto sul lavoro e un altro si è dato fuoco per protesta contro i salari arretrati. L’uomo che si è immolato è un 48enne … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 2 febbraio 2021) La gig economy è di nuovo sotto i riflettori per le recenti tragedie che hanno coinvolto alcuni lavoratori in Cina. In particolar modo è il colosso di consegna del cibo Ele.me, di proprietà di Alibaba Group Holding, a essere al centro dell’attenzione pubblica da fine dicembre, dopo che nel giro di due settimane un rider è morto sul lavoro e un altro si è dato fuoco per protestai salari arretrati. L’uomo che si è immolato è un 48enne … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

