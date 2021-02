Vaccino Covid: AstraZeneca consegnerà all’Ue altre 9 milioni di dosi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Buone notizie per l’Unione europea. Da AstraZeneca arriveranno altre 9 milioni di dosi. Lo ha annunciato su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen Buone notizie dal fronte dei vaccini. Dopo il braccio di ferro tra i vertici di Bruxelles e AstraZeneca, per i ritardi sulle consegne dei vaccini anti-Covid, ora c’è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 1 febbraio 2021) Buone notizie per l’Unione europea. Daarriverannodi. Lo ha annunciato su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen Buone notizie dal fronte dei vaccini. Dopo il braccio di ferro tra i vertici di Bruxelles e, per i ritardi sulle consegne dei vaccini anti-, ora c’è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

