Una Vita anticipazioni spagnole | l’incredibile idea di Ramon e Liberto

In questo finale di stagione di Una Vita assisterete a molti scontri tra Carmen e Rosina, che metteranno seriamente alla prova la pazienza dei rispettivi mariti. I due alla fine, stanchi ed esasperati, trovano la giusta soluzione al problema, sperando che le dispute trovino finalmente un lieto fine. Nel frattempo Jacinto sente che deve fare qualcosa per Fabiana e Servante, in quanto è certo che tra di loro sia nato un sentimento che va oltre la semplice amicizia. Avrà ragione il portiere di Acacias 38? Una Vita trame spagnole, Liberto e Ramon soci Sono davvero stanchi Ramon e Liberto di sentire le continue litigate di Carmen e Rosina. Le due donne ormai stanno per prendersi per i capelli e questa cosa, non solo deve finire, ma è desiderio dei due uomini che le due ...

