Un programma non si scrive in 24 ore, il Conte Ter è un mercato delle poltrone (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il solito rito del programma. Lo vogliono l'etichetta istituzionale, la propaganda, la necessità – certo – di capire se ci sono i presupposti minimi. Ma parliamoci chiaramente: un "programma" o "contratto" che sciolga tutti i nodi che l'Italia ha di fronte non si scrive in 24 ore o poco più. Quella è l'ansia di portare al Quirinale un pezzo di carta con qualche punto preconfezionato pronto a essere cancellato e riscritto un minuto dopo il varo di un nuovo esecutivo. Non abbiamo scritto un Recovery Plan decente in sei mesi, dovremmo riuscirci al tavolo di Fico con Bruno Tabacci? Non scherziamo. Abbiamo spergiurato e smentito tutto e il contrario di tutto sulla legge elettorale, che fra l'altro era uno dei famosi punti posti da Nicola Zingaretti all'epoca del varo del Conte Bis, pensiamo davvero di risolverla in questo ...

