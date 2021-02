UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di martedì 2 febbraio 2021

(Di lunedì 1 febbraio 2021)di Unalin onda: Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Vittorio (Amato D’Auria) devono decidere chi dei due starà nel seminterrato e così risolvono la faccenda tirando a sorte… Il coinvolgimento di Niko (Luca Turco) come legale di Emil fa riemergere prepotentemente le tensioni tra Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi). Vittorio e Patrizio sono del tutto ignari che, riguardo alla faccenda del locale che era occupato da Alberto Palladini (Maurizio Aiello), qualcun altro stia per sconvolgere i loro piani! Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

m_scaglia : @FerTrip_ Se oggi togliessero Un posto al sole sai le interrogazioni parlamentari che arriverebbero... - FerTrip_ : @m_scaglia Il 2 ottobre 1935, Mussolini annunciò che l’Italia era in guerra con l’Etiopia. Disse:.....Non è soltan… - nefelef : guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas - m_scaglia : Tanto casino per entrare sul nuovo social #Clubhouse, inviti venduti a 100 euro su EBay... e poi stanno lì a commen… - occhio_notizie : Un posto al sole: #anticipazioni puntate dall' 1 al 5 febbraio #unpostoalsole -

Ultime Notizie dalla rete : POSTO SOLE

Sono morte di freddo, da. Ci sembra paradossale e insopportabile che un luogo come Sparwasser, ... Abbiamo deciso di mettere a disposizione quello che abbiamo: il nostro, le nostre braccia, ...poche ore dal suo ingresso, la 'Vippona' rischia di essere squalificata. La nota conduttrice ... La notorietà è arrivata poi nel 1999 con il talk show Altuo, in onda il primo pomeriggio su ...Anticipazioni di Un posto al sole dal dall'8 al 12 febbraio: Alberto andrà al ricevimento insieme a Barbara mentre Clara resterà a casa ...Italia viva parte da un assunto: il nome di Conte è una scelta non sua, imposta dagli altri partiti di maggioranza, e che l’ok all’avvocato di Volturara Appula debba essere compensata. Renzi e i suoi ...