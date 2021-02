Sci, verso riapertura impianti dal 15 febbraio ma solo in zona gialla (Di lunedì 1 febbraio 2021) La neve è caduta in abbondanza, gli appassionati di sci ci sperano, chi lavora in montagna dice che ormai la stagione è andata ma che ripartire almeno sul finale sarebbe uno scampolo di... Leggi su ilmattino (Di lunedì 1 febbraio 2021) La neve è caduta in abbondanza, gli appassionati di sci ci sperano, chi lavora in montagna dice che ormai la stagione è andata ma che ripartire almeno sul finale sarebbe uno scampolo di...

bizcommunityit : Sci, verso riapertura impianti dal 15 febbraio ma solo in zona gialla - infoitinterno : Sci, verso riapertura impianti dal 15 febbraio ma solo in zona gialla - Notiziedi_it : Sci, verso riapertura impianti dal 15 febbraio ma solo in zona gialla - ilgattonaccio : RT @ilmessaggeroit: Sci, verso riapertura impianti dal 15 febbraio ma solo in zona gialla - Mania48Mania53 : RT @ilmessaggeroit: Sci, verso riapertura impianti dal 15 febbraio ma solo in zona gialla -