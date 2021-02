Sanremo, la Rai ha deciso: niente pubblico all’Ariston (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – Il Festival di Sanremo 2021 si farà senza pubblico. Arriva a una svolta la questione che per giorni ha animato i vertici Rai e fatto vacillare il direttore artistico Amadeus, che perde la ‘battaglia’ contro il Covid. È l’azienda di viale Mazzini a confermare la decisione in una nota ufficiale. “La Rai- si legge- al termine di una riunione con il direttore artistico in cui sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari, ritiene che la 71esima edizione del Festival di Sanremo, prevista dal 2 al 6 marzo, debba concentrarsi esclusivamente sull’evento serale al Teatro Ariston. Per tale motivo domani l’Azienda presenterà al Cts il protocollo organizzativo-sanitario che non prevede la presenza del pubblico al Teatro Ariston”. Questa l’indicazione su cui si dovrà costruire l’intero festival, al momento confermato nella prima settimana di marzo. “La Rai- si legge ancora- ha dato pertanto indicazioni al direttore artistico per lavorare su idee creative compatibili con questa impostazione”. Escluso categoricamente ogni evento esterno al teatro e “la presenza a Sanremo di programmi collegati al festival, che negli ultimi anni hanno animato la rassegna canora”. Ora l’obiettivo rimane quello di portare in televisione cinque serate di spensieratezza: “Con tale impostazione la Rai intende produrre il massimo sforzo per realizzare un Festival in sicurezza e portare lo show ai suoi telespettatori nel rispetto del mondo della musica e della storia del festival”. Leggi su dire (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – Il Festival di Sanremo 2021 si farà senza pubblico. Arriva a una svolta la questione che per giorni ha animato i vertici Rai e fatto vacillare il direttore artistico Amadeus, che perde la ‘battaglia’ contro il Covid. È l’azienda di viale Mazzini a confermare la decisione in una nota ufficiale. “La Rai- si legge- al termine di una riunione con il direttore artistico in cui sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari, ritiene che la 71esima edizione del Festival di Sanremo, prevista dal 2 al 6 marzo, debba concentrarsi esclusivamente sull’evento serale al Teatro Ariston. Per tale motivo domani l’Azienda presenterà al Cts il protocollo organizzativo-sanitario che non prevede la presenza del pubblico al Teatro Ariston”. Questa l’indicazione su cui si dovrà costruire l’intero festival, al momento confermato nella prima settimana di marzo. “La Rai- si legge ancora- ha dato pertanto indicazioni al direttore artistico per lavorare su idee creative compatibili con questa impostazione”. Escluso categoricamente ogni evento esterno al teatro e “la presenza a Sanremo di programmi collegati al festival, che negli ultimi anni hanno animato la rassegna canora”. Ora l’obiettivo rimane quello di portare in televisione cinque serate di spensieratezza: “Con tale impostazione la Rai intende produrre il massimo sforzo per realizzare un Festival in sicurezza e portare lo show ai suoi telespettatori nel rispetto del mondo della musica e della storia del festival”.

