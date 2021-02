Precipitano nel vuoto Li vede la figlia di 5 anni (Di lunedì 1 febbraio 2021) La tragedia durante un'escursione sul Passo della Presolana, nel Bresciano. La donna è scivolata sul ghiaccio, lui ha tentato di fermarla ma è caduto con lei Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) La tragedia durante un'escursione sul Passo della Presolana, nel Bresciano. La donna è scivolata sul ghiaccio, lui ha tentato di fermarla ma è caduto con lei

zazoomblog : Tragedia in montagna precipitano nel vuoto davanti alla figlia: morti due milanesi - #Tragedia #montagna… - infoitinterno : Tragedia in montagna, precipitano nel vuoto davanti alla figlia: morti due milanesi - carmenvanetti1 : @capuanogio peccato che alla Juve per es questi non li diano, Anzi si precipitano ad ammonire il malcapitato per s… - 1_batisti : @matteorenzi @ItaliaViva Caro Renzi un po' di umiltà non guasta..Pensi al grande La Pira ...I soldi e il Potere son… - Ro_Zampix : La maledizione delle risorse naturali. Teoria per cui paesi poveri, che si scoprono all'istante ricchi per un qualc… -