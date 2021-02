Morte Maradona | l’audio del medico che sconvolge i fan | “Il ciccione sta morendo”

Leggi su leggilo

(Di lunedì 1 febbraio 2021)delLeopoldo Luquel’Argentina ed i tifosi dell’ex Pibe de Oro scomparso il 25 novembre scorso Non smette di creare scalpore ed emozioni la scomparsa dell’ex Pibe de Oro avvenuta lo scorso 25 novembre in Argentina. In attesa che si possano chiarire tutte le dinamiche che hanno portato allaL'articolo proviene da Leggilo.org.