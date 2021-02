Maria Teresa Ruta vuole accendere un fuoco al GF Vip | “Brucio la casa” – la produzione interviene

Leggi su biccy

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono passati quasi 5 mesi dall’inizio del GF Vip 5 e i vipponi nellasi annoiano. Laper far passare il tempo ai concorrenti ha fornito loro carte, giochi, libri, film e organizzato dei mini show. Nonostante tutto ogni tanto gli inquilini delladi Cinecittà trovano modi alternativi per ingannare la noia e ieril’ha fatto in maniera davvero bizzarra. La madre di Guenda Goria si è messa a cercare un accendino e poi si è diretta in giardino, lasciando perplesso Tommaso Zorzi, che le ha chiesto cosa stesse facendo: “Ma cosa devi fare? Comunque sono qui gli accendini. Cosa fai, che devi fare?“. La donna ha subito risposto: “Niente, niente non vi preoccupate, non faccio nulla. Fate finta che non vedete voi“. Come se nulla fosse...