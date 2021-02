L’aut aut del Pd non è solo tattica, dice Bettini. Ma prepariamoci lo stesso a un piano B (Di lunedì 1 febbraio 2021) «Ma quando Bettini va su giornali e tv a spiegare la strategia del Pd esattamente a nome di chi parla? Di se stesso? Della sua corrente? E in quale veste? Semplice militante? Segretario facente funzione? Così mi regolo», ha twittato il deputato dem Alfredo Bazoli, capogruppo in commissione giustizia, infrangendo una certa “disciplina” che nell’éra Zingaretti si è progressivamente insediata al Nazareno. Già, la linea è quella di Goffredone oppure no? Cioè: il Pd sarebbe veramente indisponibile a un governo del presidente nel caso Giuseppe Conte fallisse? O L’aut aut Bettiniano è tattico, negoziale? Non è tattica, ci ha fatto sapere il diretto interessato, il Nero Wolfe del Pd, che tutto osserva e tutto dispone da casa sua ai piedi di Monte Mario a Roma come il celebre investigatore risolveva i casi più ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 1 febbraio 2021) «Ma quandova su giornali e tv a spiegare la strategia del Pd esattamente a nome di chi parla? Di se? Della sua corrente? E in quale veste? Semplice militante? Segretario facente funzione? Così mi regolo», ha twittato il deputato dem Alfredo Bazoli, capogruppo in commissione giustizia, infrangendo una certa “disciplina” che nell’éra Zingaretti si è progressivamente insediata al Nazareno. Già, la linea è quella di Goffredone oppure no? Cioè: il Pd sarebbe veramente indisponibile a un governo del presidente nel caso Giuseppe Conte fallisse? Oautano è tattico, negoziale? Non è, ci ha fatto sapere il diretto interessato, il Nero Wolfe del Pd, che tutto osserva e tutto dispone da casa sua ai piedi di Monte Mario a Roma come il celebre investigatore risolveva i casi più ...

