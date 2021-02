L'anticipo della cassa integrazione non piace alle imprese (Di lunedì 1 febbraio 2021) È il 13 maggio quando il decreto Rilancio finisce sul tavolo del Consiglio dei ministri per il via libera. Le polemiche sui ritardi della cassa integrazione Covid costringono il Governo a modificare alcuni passaggi della macchina che si è inceppata. Articolo 71: “Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale”. Dentro questo articolo nasce l’anticipo della cassa: l’impresa fa domanda, l’Inps l’accoglie e dispone il pagamento di una quota pari al 40% delle ore autorizzate entro quindici giorni. Il resto successivamente, in seguito alla trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro. Primo febbraio, otto mesi e mezzo dopo. Su circa 2 milioni di domande inviate dalle aziende all’Inps, appena 125mila contengono la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) È il 13 maggio quando il decreto Rilancio finisce sul tavolo del Consiglio dei ministri per il via libera. Le polemiche sui ritardiCovid costringono il Governo a modificare alcuni passaggimacchina che si è inceppata. Articolo 71: “Ulteriori modifiche in materia disalariale”. Dentro questo articolo nasce l’: l’impresa fa domanda, l’Inps l’accoglie e dispone il pagamento di una quota pari al 40% delle ore autorizzate entro quindici giorni. Il resto successivamente, in seguito alla trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro. Primo febbraio, otto mesi e mezzo dopo. Su circa 2 milioni di domande inviate daziende all’Inps, appena 125mila contengono la ...

