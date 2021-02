Concorso personale ATA 2021: bozza bando, domanda e requisiti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Concorso ATA 2021 Terza Fascia: le informazioni sul bando, sui requisiti e come fare domanda La pubblicazione del bando di Concorso del personale ATA 2021 per l’Aggiornamento delle Graduatorie di Terza 3 Fascia è in dirittura di arrivo, è atteso per il mese di Febbraio. Nelle scorse settimane infatti ci sono stati diversi incontri tra il Ministero dell’Istruzione e i Sindacati della Scuola e l’oggetto dell’incontro è stato proprio l’imminente pubblicazione del bando di Concorso relativo al 2021. Per il momento è disponibile la bozza del bando. Le novità del bando Stando a quanto scritto nel documento pubblicato dal ... Leggi su zon (Di lunedì 1 febbraio 2021)ATATerza Fascia: le informazioni sul, suie come fareLa pubblicazione deldidelATAper l’Aggiornamento delle Graduatorie di Terza 3 Fascia è in dirittura di arrivo, è atteso per il mese di Febbraio. Nelle scorse settimane infatti ci sono stati diversi incontri tra il Ministero dell’Istruzione e i Sindacati della Scuola e l’oggetto dell’incontro è stato proprio l’imminente pubblicazione deldirelativo al. Per il momento è disponibile ladel. Le novità delStando a quanto scritto nel documento pubblicato dal ...

