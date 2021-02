Colpo di stato militare in Myanmar: arrestata San Suu Kyi (Di lunedì 1 febbraio 2021) E' stata arrestata di nuovo dai militari Aung San Suu Kyi, capo del governo birmano. Nel Paese è in atto un nuovo Colpo di stato. Lo ha detto all'Afp un portavoce del partito della premio Nobel, la Lega nazionale per la democrazia (LND). Tutti i poteri in Myanmar sono stati trasferiti al generale Min Aung Hlaing, capo delle forze armate Leggi su firenzepost (Di lunedì 1 febbraio 2021) E' statadi nuovo dai militari Aung San Suu Kyi, capo del governo birmano. Nel Paese è in atto un nuovodi. Lo ha detto all'Afp un portavoce del partito della premio Nobel, la Lega nazionale per la democrazia (LND). Tutti i poteri insono stati trasferiti al generale Min Aung Hlaing, capo delle forze armate

