Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro | amore e scatoloni | vanno a vivere insieme

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro vanno a vivere insieme. Per la coppia, che tra pochi giorni festeggerà il primo anniversario, si tratta in realtà della seconda convivenza dopo i 48 giorni al Grande Fratello VIP: proprio durante il loro soggiorno nella casa del reality show, infatti, tra i due è scoccata la scintilla d’amore: «Dal primo bacio si è creata tra noi una connessione bellissima», ci ha rivelato lei la scorsa estate.

Ancora top secret il cast dopo alcune smencite di alcuni nomi ricorrenti, tra cui Asia Argento ,e Paolo Ciavarro che hanno smentito ufficialmente la loro partecipazione. Anita ...e Paolo Ciavarro sono andati a convivere a Roma. Hanno condiviso alcune foto su Instagram Stories in cui mostrano l'appartamento pieno zeppo di scatoloni ancora da svuotare per ...Viviana . Ponchia. Ci sono mille ragioni per partecipare al Grande Fratello, tutte legittime anche senza scomodare gli psichiatri. Aprendo quella porta, per esempio, Simona Izzo a ...Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sembrano essere sempre più uniti. Per i due c'è finalmente stato il grande passo tanto atteso?