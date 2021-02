Campidoglio | fondi a sociale garantiti | nessun taglio in bilancio

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – L’Amministrazione capitolina in una nota “conferma lo stanziamento delle risorse necessarie per i servizi sociali neldi Roma Capitale”. “aimunicipali destinati ale’ in essere, come gia’ piu’ volte confermato dall’assessore Lemmetti. Anche e soprattutto quest’anno, in cui affrontiamo nuove criticita’ generate dalla pandemia, Roma Capitale e’ in prima linea per sostenere le persone piu’ fragili. I servizi sono”, dichiara l’assessora alla Persona, Scuola e Comunita’ Solidale di Roma Capitale Veronica Mammi’. “La spesa per i servizi sociali si attesta, per il 2021, a 360 milioni di euro, in linea con quanto speso dal Dipartimento e dai Municipi nel 2020, con un aumento di 3 milioni di euro. Inoltre, in queste ore le strutture ...