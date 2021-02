Cagliari, sei Joao Pedro-dipendente: 11 gol su 24 sono suoi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Con la rete di ieri Joao Pedro ha segnato il quinto gol consecutivo per il Cagliari: 11 gol dei 24 totali sono del brasiliano Joao Pedro illude i rossoblù di poter tornare al successo: la sua rete al 75? della partita di ieri contro il Sassuolo sembrava poter regalare nuovamente i tre punti al Cagliari, ma Boga ha pareggiato a venti secondi dalla fine del recupero. Quello che rimane a Di Francesco, oltre ad un punto in classifica (che nel 2021 non era ancora arrivato), è l’impressione che tutta la pericolosità offensiva dipenda esclusivamente dalla forma di Joao Pedro. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari VAI SU CagliariNEWS24 Con la marcatura nell’ultimo match Joao ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Con la rete di ieriha segnato il quinto gol consecutivo per il: 11 gol dei 24 totalidel brasilianoillude i rossoblù di poter tornare al successo: la sua rete al 75? della partita di ieri contro il Sassuolo sembrava poter regalare nuovamente i tre punti al, ma Boga ha pareggiato a venti secondi dalla fine del recupero. Quello che rimane a Di Francesco, oltre ad un punto in classifica (che nel 2021 non era ancora arrivato), è l’impressione che tutta la pericolosità offensiva dipenda esclusivamente dalla forma di. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Con la marcatura nell’ultimo match...

Cagliari_1920 : Cagliari, sei Joao-dipendente: 11 gol su 24 sono di JP - fabio_sclero_si : @NincoNanco07 Nn sei l’unico ??avevo anche x al Cagliari, ero convinto di averla presa! - pippo_sempre : @abartesaghi @Smg_1908 Naingollan al Cagliari lo puoi anche svendere ma non gli danno 4,5 milioni netti come sei stato tu pirla a dargli. - jamesandron : @gvardianangel Sassari e tu sei di Cagliari - Sciortimax : @Pressing_real @Sabatini A Cagliari. Se quello è il metro la Juve ne avrebbe dovuto avere sei o sette in più e nell… -