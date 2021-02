ABI, flessibilità nel settore bancario va mantenuta per tutto tempo necessario (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Le misure di flessibilità messe in campo dalle autorità europee durante la pandemia devono essere mantenute per tutto il tempo necessario alle banche del Vecchio Continente per continuare a sostenere imprese e famiglie nella fase più critica dell’emergenza. È quanto sostengono il presidente dell’ABI Antonio Patuelli e il direttore generale, Giovanni Sabatini, nel commentare la lettera che la presidente della Commissione UE von Der Leyen ha inviato ad Antonio Tajani in risposta ad alcuni quesiti da lui posti circa le misure adottate dalle autorità europee in materia di credito all’economia. “La lettera della Von der Leyen – hanno sottolineato Patuelli e Sabatini – evidenzia l’importanza delle misure di flessibilità adottate dalle autorità europee in risposta all’emergenza Covid-19: ne ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Le misure dimesse in campo dalle autorità europee durante la pandemia devono essere mantenute perilalle banche del Vecchio Continente per continuare a sostenere imprese e famiglie nella fase più critica dell’emergenza. È quanto sostengono il presidente dell’ABI Antonio Patuelli e il direttore generale, Giovanni Sabatini, nel commentare la lettera che la presidente della Commissione UE von Der Leyen ha inviato ad Antonio Tajani in risposta ad alcuni quesiti da lui posti circa le misure adottate dalle autorità europee in materia di credito all’economia. “La lettera della Von der Leyen – hanno sottolineato Patuelli e Sabatini – evidenzia l’importanza delle misure diadottate dalle autorità europee in risposta all’emergenza Covid-19: ne ...

FINANZA/ Così il Fintech può aiutare la ripartenza dell'Italia

Il sistema finanziario, come ha ricordato Giovanni Sabatini, Direttore Generale dell'Abi, è stato ... portando in dote caratteristiche di velocità, specializzazione, digitalizzazione, flessibilità, ...

