Un prete di Marsala paragona l'Olocausto all'aborto. E le donne diventano criminali nazisti – Il video

Stanno facendo discutere le parole di padre Bruno De Cristofaro, sacerdote dell'Opera religiosa di contrada Birgi, frazione di Marsala (Trapani) che, il 27 gennaio scorso, ha postato su YouTube un video in cui paragonava la legge sull'aborto all'Olocausto. Un discorso piuttosto discutibile fatto addirittura nel giorno della Memoria che non è passato di certo inosservato nonostante il goffo tentativo di eliminare il filmato subito dopo averlo pubblicato. Ormai tutti lo avevano visto, non era più possibile tornare indietro.

Cosa ha detto

«Nel campo di concentramento di Auschwitz, il dottor Mengele, conosciuto come "l'angelo della morte", un giorno con un gessetto bianco tracciò una linea su un muro, alta circa 1 metro e 50. Decretò che coloro che superavano questa linea, bambini e ragazzi, potevano vivere. Tutti ...

