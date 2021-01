Un inverno da ricordare | e non è finita qui Video meteo da Madonna di Campiglio

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 31 gennaio 2021) Sulle Alpi italiane si è raggiunto un eccezionale eccesso di neve,, Neve che è presente sino alle quote basse, generalmente dai 300-500 metri in su. Ma ci sono varie vallate che sono imbiancate ormai da un mese, come non avveniva da parecchio tempo. La neve copre di bianco tutto il Trentino Alto Adige, comprese le città di Bolzano e Trento. Imbiancata la Valtellina, anche su parte del fondovalle. La neve è presente su tutta la Valle d’Aosta, come anche nei fondivalle del Nord del Piemonte. Nella località turistica didi, semivuota a causa delle restrizioni i divieti dovuti alla pandemia, la manutenzione delle strade prosegue senza sosta, e di neve ce ne tantissima, e ormai non si sa neppure metterla, in una località che è ben abituata a vivere grandi nevicate. Nei prossimi giorni sono attese altre nevicate su ...