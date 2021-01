Tragedia al Colle Vareno, marito e moglie perdono la vita: salva la figlioletta (Di domenica 31 gennaio 2021) Due persone, marito e moglie, hanno perso la vita domenica 31 gennaio in una zona di montagna tra il Monte Vareno e lo Scanapà, nei pressi del Passo della Presolana, tra le province di Brescia e Bergamo. Con loro la figlia di 5 anni e una coppia di amici, salvi. Secondo quanto ricostruito dal Soccorso Alpino erano usciti per una passeggiata e si trovavano lungo una strada sterrata, molto frequentata anche d’estate. In prossimità di un canale ghiacciato, nel quale era scesa una slavina, uno dei due è scivolato e l’altro ha cercato di salvarlo ma entrambi sono caduti per alcune centinaia di metri e hanno perso la vita. La dinamica esatta deve ancora essere ricostruita con precisione. Subito sul posto le squadre delle Stazioni Cnsas di Breno, V Delegazione Bresciana, e di Clusone, VI ... Leggi su bergamonews (Di domenica 31 gennaio 2021) Due persone,, hanno perso ladomenica 31 gennaio in una zona di montagna tra il Montee lo Scanapà, nei pressi del Passo della Presolana, tra le province di Brescia e Bergamo. Con loro la figlia di 5 anni e una coppia di amici, salvi. Secondo quanto ricostruito dal Soccorso Alpino erano usciti per una passeggiata e si trovavano lungo una strada sterrata, molto frequentata anche d’estate. In prossimità di un canale ghiacciato, nel quale era scesa una slavina, uno dei due è scivolato e l’altro ha cercato dirlo ma entrambi sono caduti per alcune centinaia di metri e hanno perso la. La dinamica esatta deve ancora essere ricostruita con precisione. Subito sul posto le squadre delle Stazioni Cnsas di Breno, V Delegazione Bresciana, e di Clusone, VI ...

