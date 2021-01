Traffico Roma del 31-01-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 gennaio 2021) LuceverdeBen ritrovati l’ascolto in redazione Daniele guerrisi in seguito a un incidente avvenuto alle prime ore del mattino nella galleria Giovanni XXIII sono ancora in corso degli accertamenti tecnici per questo motivo la galleria è chiusa verso via del Foro Italico con la conseguente chiusura degli accessi da via della Pineta Sacchetti da via Enrico Pestalozzi ed è via Pieve di Cadore da segnalare oltre la chiusura anche verso via della Pineta Sacchetti all’altezza di via del Foro Italico e di viale Antonino di San Giuliano Gianicolense Ci sono rallentamenti per incidente in Viale dei Colli Portuensi altezza via Antonio bennicelli in via Portuense all’altezza di via Giuseppe Belluzzo anche alla Balduina possibili rallentamenti per incidente in Viale Tito Livio in prossimità di via Clivio di cinna possibili difficoltà di circolazione su via della Magliana ...