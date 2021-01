Stefania Nobili racconta la sua verità (Di domenica 31 gennaio 2021) di Pina Ferro Si è difesa raccontando la sua verità. Stefania Nobili, consigliere comunale di Capaccio Paestum ed ex moglie di Roberto Squecco, lunedì mattina ha risposto a tutte le domande formulate dal sostituto procuratore della Dda Francesca Fittipaldi e dal Giudice per le indagini preliminari Gerardina Romaniello. L’interrogatorio di garanzia, durato circa un’ora si è svolto alla presenza dei legali di fiducia della indagata, agli arresti domiciliari dal 20 gennaio, Mario Turi del foro di Salerno e Riziero Angeletti del foro di Rieti. La Nobili è stata raggiunta da ordine di custodia cautelare ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta “Croci del Silaro” che ha portato in carcere l’imprenditore capaccese nel settore del trasporto infermi e onoranze funebri, Roberto Squecco. Nel rispondere alle ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 31 gennaio 2021) di Pina Ferro Si è difesando la sua, consigliere comunale di Capaccio Paestum ed ex moglie di Roberto Squecco, lunedì mattina ha risposto a tutte le domande formulate dal sostituto procuratore della Dda Francesca Fittipaldi e dal Giudice per le indagini preliminari Gerardina Romaniello. L’interrogatorio di garanzia, durato circa un’ora si è svolto alla presenza dei legali di fiducia della indagata, agli arresti domiciliari dal 20 gennaio, Mario Turi del foro di Salerno e Riziero Angeletti del foro di Rieti. Laè stata raggiunta da ordine di custodia cautelare ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta “Croci del Silaro” che ha portato in carcere l’imprenditore capaccese nel settore del trasporto infermi e onoranze funebri, Roberto Squecco. Nel rispondere alle ...

michi_nobili : RT @GIuletta_21: Tommy' Giulia non è che se tu non sei presente la casa non va avanti, non lamentarti se poi io ti dico che non sei una mia… - salernonotizie : Capaccio: dimissioni Consigliere Stefania Nobili, le parole del Sindaco Alfieri - michi_nobili : RT @star3star3: Alla domanda “chi vuoi che vada in finale tra pier e andrea?” sia stefania che tommaso rispondono andrea La motivazione di… - UnoTvnews : Capaccio Paestum, Stefania Nobili si dimette da consigliere comunale - andpellegrino : Inchiesta Squecco, si dimette Stefania Nobili -