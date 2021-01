Serie B, a Gytkjaer risponde Valoti: Monza-Spal finisce 1-1 (Di domenica 31 gennaio 2021) finisce in parita’, come all’andata, fra Spal e Monza: 1-1 al termine di una gara combattuta. Brianzoli piu’ propositivi all’inizio e che trovano il gol al 13? con Gytkjaer, che di testa sfrutta un cross di Mota Carvalho e fulmina Berisha. I biancazzurri accusano il colpo ma la formazione di Brocchi e’ troppo leziosa e non crea occasioni da gol. La Spal, che per i primi 25 minuti e’ rimasta a guardare, improvvisamente ha una fiammata e al 30? perviene al pareggio quando Valoti indovina un gran tiro al volo che non lascia scampo a Di Gregorio. Nella ripresa la Spal si fa piu’ intraprendente e in un paio di circostanze sfiora il gol con Seck ma su entrambe le conclusioni si oppone con bravura il portiere brianzolo.caption id="attachment 1066881" align="alignnone" ... Leggi su itasportpress (Di domenica 31 gennaio 2021)in parita’, come all’andata, fra: 1-1 al termine di una gara combattuta. Brianzoli piu’ propositivi all’inizio e che trovano il gol al 13? con, che di testa sfrutta un cross di Mota Carvalho e fulmina Berisha. I biancazzurri accusano il colpo ma la formazione di Brocchi e’ troppo leziosa e non crea occasioni da gol. La, che per i primi 25 minuti e’ rimasta a guardare, improvvisamente ha una fiammata e al 30? perviene al pareggio quandoindovina un gran tiro al volo che non lascia scampo a Di Gregorio. Nella ripresa lasi fa piu’ intraprendente e in un paio di circostanze sfiora il gol con Seck ma su entrambe le conclusioni si oppone con bravura il portiere brianzolo.caption id="attachment 1066881" align="alignnone" ...

