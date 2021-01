Quei piloti di Formula 1 che hanno vinto la 24 ore di Daytona

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 31 gennaio 2021) La 24 ore di, appuntamento classico del motorsport made in USA, accoglieda ogni dove, che sia IndyCar, NASCAR, Le Mans o anche la1. Non tutti lo sanno, ma il legame tra la massimae la tappa endurance americana è più stretto di quanto si pensi, con diversiche l’persino vinta In questo articolo vi parleremo dei conduttori cheportato a casa il successo dall’altra parte dell’Oceano, in uno scenario completamente differente. 24 ore di: ida copertina Chi sono idi1 chela 24 ore di? Tornando indietro nel tempo, il primo formulista che ha ...