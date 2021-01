Palermo, Candida muore di parto a 39 anni assieme al suo bambino: aperta un’inchiesta (Di domenica 31 gennaio 2021) Palermo. Si chiamava Candida Giammona, 39 anni, la donna morta insieme al bambino che portava in grembo proprio al momento del parto. La donna si trovava alla clinica Candela di Palermo, quando sono sorte complicazioni che hanno reso necessario un cesareo d’urgenza. Stando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 31 gennaio 2021). Si chiamavaGiammona, 39, la donna morta insieme alche portava in grembo proprio al momento del. La donna si trovava alla clinica Candela di, quando sono sorte complicazioni che hanno reso necessario un cesareo d’urgenza. Stando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

