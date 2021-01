Napoli-Parma 2-0 – Elmas e Politano spingono gli azzurri (Di domenica 31 gennaio 2021) Napoli e Parma si sono sfidate allo Stadio Diego Armando Maradona per la prima gara del girone di ritorno. Le formazioni ufficiali: Napoli (4-3-3): Ospina, Di … L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 31 gennaio 2021)si sono sfidate allo Stadio Diego Armando Maradona per la prima gara del girone di ritorno. Le formazioni ufficiali:(4-3-3): Ospina, Di … L'articolo proviene da Forz.net.

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - SkySport : NAPOLI-PARMA 2-0 Risultato finale ? ? #Elmas (32') ? #Politano (82') ? SERIE A – 20^ giornata ??… - reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre Milano, Roma, Napoli, Parma, Torino: in tutto oltre 20 comuni italiani ha… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Serie A, Napoli-Parma 2-0: Gattuso riparte con Elmas e Politano #napoli - Raffilongobardi : Napoli Parma#forzaNapolisempre?? -