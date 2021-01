Montelupo Fiorentino | il ristorante ' ribelle' resta aperto a cena | altra raffica di multe

(Di domenica 31 gennaio 2021) #ioapro: ristoratori divisi. Dopo Confcommercio, anche Ristoratori Toscana si sfila dall'iniziativa degli indipendenti: 'No ad aperture non autorizzate' 14 gennaio 2021 #ioapro. Confcommercio contro i ...

LTombelli : #piccolifesteggiamenti ?? @ Montelupo Fiorentino - HankHC91 : RT @FinestreArte: Gli Uffizi si allargano sul territorio con il progetto Uffizi diffusi: e la prima sede ’distaccata’ del museo di Firenze… - FinestreArte : Gli Uffizi si allargano sul territorio con il progetto Uffizi diffusi: e la prima sede ’distaccata’ del museo di Fi… - intoscana : Dopo essere stata per decenni ospedale psichiatrico giudiziario, la villa di Montelupo fiorentino tornerà alla sua… - HankHC91 : RT @ArteMagazine: “#Uffizidiffusi”, Villa Ambrogiana di Montelupo Fiorentino sarà una delle sedi principali del progetto -

Ultime Notizie dalla rete : Montelupo Fiorentino

FirenzeToday

Anche in provincia c'è un ristorante che continua a restare aperto dopo le 18: è il 'MelaGodo' di, che si è tirato dietro controlli e sanzioni per la sua scelta. Due sere fa l'...... Sesto5, Signa 5, Vaglia 1, Vicchio 1 e 43 casi in zona empolese, Capraia e Limite 2, Castelfiorentino 9, Cerreto Guidi 3, Certaldo 1, Empoli 16, Fucecchio 3,3, ...Annuncio vendita Fiat 500X 1.0 T3 120 CV Sport nuova a Montelupo Fiorentino, Firenze nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...FIRENZE: Crescita costante per la curva epidemiologica della Città metropolitana che raggiunge e supera i 200 tamponi positivi tracciati nell'arco di 24 ore ...