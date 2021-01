Milano | scontro tra bus e auto | un uomo e due ragazze in ospedale

(Di domenica 31 gennaio 2021) Tre persone in- une due- ma senza conseguenze serie: è questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a, per cause non ancora accertate, fra un ...

Un autobus completamente distrutto per locon più auto lungo viale Brianza. È successo verso le due di notte tra sabato e domenica . Il mezzo di Atm sostituiva l'M1 fuori servizio e stava rientrando in deposito. Quindi, non c'erano ...Tre persone in ospedale - un uomo e due ragazze - ma senza conseguenze serie: è questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a, per cause non ancora accertate, fra un autobus Atm fuori servizio, quindi senza passeggeri a bordo, e una macchina. Verso le 2.30 il mezzo, che sostituiva le corse della metropolitana 1, stava ...Il mezzo di trasporto pubblico, che era senza passeggeri, ha abbattuto un semaforo e un albero finito sopra alcuni veicoli parcheggiati ...Tre persone in ospedale - un uomo e due ragazze - ma senza conseguenze serie: è questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Milano, per cause non ...