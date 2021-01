In difesa gli invisibili, un nuovo progetto per Aboubakar Soumahoro (Di domenica 31 gennaio 2021) Da anni dedica le sue energie per la difesa dei diritti dei braccianti, con lotte al caporalato, contro lo sfruttamento lungo la filiera agricola: Aboubakar Soumahoro, nato in Costa d’Avorio, quando aveva 19 anni è arrivato in Italia e ora, che di anni ne ha 40, in Italia è diventato un riferimento per molti lavoratori «invisibili», dai chi lavora i campi ai riders, ai tanti precari di tutte le professioni. Sindacalista e attivista, è autore del libro Umanita? in Rivolta (Feltrinelli) dove ha raccontato le sue esperienze passate, quelle che hanno contribuito a farlo diventare l’uomo che è oggi. Leggi su vanityfair (Di domenica 31 gennaio 2021) Da anni dedica le sue energie per la difesa dei diritti dei braccianti, con lotte al caporalato, contro lo sfruttamento lungo la filiera agricola: Aboubakar Soumahoro, nato in Costa d’Avorio, quando aveva 19 anni è arrivato in Italia e ora, che di anni ne ha 40, in Italia è diventato un riferimento per molti lavoratori «invisibili», dai chi lavora i campi ai riders, ai tanti precari di tutte le professioni. Sindacalista e attivista, è autore del libro Umanita? in Rivolta (Feltrinelli) dove ha raccontato le sue esperienze passate, quelle che hanno contribuito a farlo diventare l’uomo che è oggi.

